DGAP-Media / 2019-02-01 / 13:23 *PRESSE-INFORMATION * *ALBIS Leasing Gruppe mit deutlichem * *Neugeschäftswachstum 2018 * *Hamburg, 1.2.2019. Die in Hamburg ansässige ALBIS * *Leasing Gruppe blickt auf eine sehr erfolgreiche Entwicklung des Neugeschäfts im Jahre 2018 zurück. Laut der Meldung des BDL (Bundesverband Deutscher Leasingunternehmen) vom 28.1.2019 ist der Leasingmarkt im Bereich Mobilien-Leasing im abgelaufenen Jahr um 3,5 % gestiegen. * ALBIS hingegen konnte das Neugeschäftsvolumen um nahezu 20 % steigern. Andreas Oppitz, Vorstand Vertrieb, spricht in diesem Zusammenhang vom besten Neugeschäftsjahr der Unternehmensgeschichte. Der größte Zuwachs kommt aus den Geschäftsbereichen mit e-Bikes und dem neu entwickelten Onlinegeschäft. Auch die Geschäfte in Verbindung mit ServiceKomponenten haben sich sehr erfolgreich entwickelt. Zu diesem hohen Wachstum haben unter anderem die sehr ambitionierte Vertriebsmannschaft und das neu entwickelte Internetportal mit der sehr einfachen und raschen Vertragsabwicklung beigetragen. Das ALBIS Leasing Portal wurde zum Jahresende 2018 durch die Digital-Experten der Capital Finance International (CFI.co), Zeitschrift und Online- Berichterstatter über Wirtschaft und Finanzen aus London, zum "Best Online SME Leasing Solutions Germany 2018" gekürt. Auch die durch den Vorstand im letzten Jahr abgeschlossenen Refinanzierungsverträge waren ein wichtiger Beitrag für die positive Geschäftsentwicklung. _________________________ *Unternehmenskontakt: * ALBIS Leasing Gruppe Barbara Ellerbrock Ifflandstraße 4, 22087 Hamburg Tel.: 040 808100-163 E-Mail: barbara.ellerbrock@albis-leasing.de *Pressekontakt: * P.U.N.K.T. PR GmbH Siegmund Kolthoff/Nicole Demitz Völckersstraße 44, 22765 Hamburg Tel.: 040 853760-12 E-Mail: info@punkt-pr.de 2 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: ALBIS Leasing AG 2019-02-01 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ALBIS Leasing AG Ifflandstraße 4 22087 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40-808 100-100 Fax: +49 (0) 40-808 100-179 E-Mail: info@albis-leasing.de Internet: www.albis-leasing.de ISIN: DE0006569403 WKN: 656940 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 771823 2019-02-01

