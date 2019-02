Mit Coca-Cola und Kerrygold läutet Aldi einen Umbruch in seiner Preisstrategie ein. Zukünftig will der Discounter vermehrt Markenartikel aus seinem Dauersortiment zum Sonderpreis anbieten.

Aldi ändert seine Preisstrategie und setzt stärker auf Sonderangebote. Der Discounter kündigte am Freitag an, er werde von diesem Montag an - wie es die Konkurrenz schon lange tut - regelmäßig auch Markenartikel aus seinem Dauersortiment zum Sonderpreis anbieten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...