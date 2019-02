Der ehemalige Football-Profi und zweifache Super-Bowl-Sieger Sebastian Vollmer glaubt, dass sein Ex-Klub New England Patriots mit Superstar Tom Brady den 53. Super Bowl, der am Sonntag (Ortszeit) in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia stattfindet, gegen die Los Angeles Rams gewinnt. Brady sei der erfolgreichste Quarterback aller Zeiten, der alles daransetze, zu gewinnen, sagte Vollmer der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstagsausgabe).

Er sei ein Mensch, der vom Sport und dem Sieg besessen sei. "Er ist jemand, der sich extrem gut vorbereitet. Er ist schon vier oder fünf Stunden im Stadion, um sich vorzubereiten. Er verlangt das Beste von sich, aber auch von seinen Mitspielern. Er ist ein wahrer Anführer der Mannschaft", so der ehemalige Football-Profi weiter.

Brady sei wie ein zusätzlicher Trainer auf dem Platz und er sei extrem spielintelligent. "Man hat als Mitspieler eine innere Ruhe, wenn er den Ball hat. Er ist prädestiniert für die spannenden Momente. Dafür lebt er. Das macht große Sportler aus, in den größten Momenten die größte Leistung zu zeigen. Das zeigt er schon über zwei Jahrzehnte, was bewundernswert ist", so Vollmer.

Darüber hinaus kritisierte Vollmer die Länge der Halbzeitshow.

"Für uns Spieler ist die Halbzeitshow eher störend, weil die Pause auf einmal länger als eine halbe Stunde dauert. Während der regulären Saison dauert sie nur etwa zwölf Minuten", sagte Vollmer der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Spieler versuchten dann, sich warm zu halten: "Auf einmal hat man 30 bis 40 Minuten Pause, kühlt aus und wird steif. Man kann sich nicht bewegen. Wenn man nicht trainiert, seinen inneren Motor noch einmal neu zu starten, um in der zweiten Halbzeit wieder angreifen zu können, ist es sehr schwierig", so der ehemalige Football-Profi.