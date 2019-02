- Milder Start in den europäischen Handel am Freitag- Endgültige EMIs bestätigen trüben Ausblick für Eurozone- Gesamtinflation sinkt im Januar, während Kerninflation steigt- ThyssenKrupp steigt um mehr als 4% nachdem Großaktionäre Aufspaltung zustimmenDer Beginn des Handels vom Freitag bringt leichte Kursgewinne an den europäischen Aktienmärkten mit sich. Dies deutet darauf hin, dass die am Mittwoch von der Fed signalisierte dovische Haltung die Bullen nicht mehr zu unterstützen scheint, was jedoch nicht weiter überrascht. Während die Ertragssaison in den USA bereits weit fortgeschritten ist, haben nur drei DE30-Unternehmen ihre Ergebnisse gemeldet. Dennoch ist unter Berücksichtigung des recht starken Gegenwinds der deutschen Hersteller und der insgesamt schwächelnden Inlandsnachfrage zu erwarten, dass die Erträge keine beeindruckenden Neuigkeiten aufweisen ...

