Alphabet - Vor den Quartalszahlen fester!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Alphabet zeigt sich vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2018 kommenden Montag fester. Nach Angaben von Thomson Reuters erwarten die Analysten einen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorjahr von knapp 22 Prozent auf 116 Mrd. US-Dollar und ein Plus beim Nettogewinn von rund 30 Prozent. Am Montag ist es soweit. Dann werden die Zahlen auf den Tisch gelegt und die Aktie möglicherweise neuen Schwung bekommen.

Die Alphabet-Tochter Google ist der Inbegriff für das Suchen im Internet und steht sogar im deutschen Duden. Einem Beitrag auf dem Blog der Wirtschaftswoche vom 15. August 2018 zufolge werden täglich 3,45 Milliarden Suchanfragen gestellt. 86 Prozent der Nutzer begnügt sich bei der Suche gar mit der ersten Google-Ergebnisseite. Das Geschäft mit der Suchmaschine steuerte im dritten Quartal 2018 erneut rund 86 Prozent zum Konzernumsatz bei und bleibt damit bis auf weiteres der wichtigste Bereich bei Alphabet-Konzern.

Allerdings ist Google längst mehr als eine Suchmaschine. 2015 firmierte Google in die Holding Alphabet um. In der Tochter Google verblieben unter anderem das Android-Betriebssystem, die Suchmaschine, Youtube und Google Maps. Allerdings investierte Alphabet in den zurückliegenden Jahren Milliarden Dollar in die Forschung und Entwicklung sowie Akquisitionen - allen voran Cloud-Plattformen. Die Strategie zeigt Wirkung. So verbuchten die Bereiche außerhalb von Google außerordentliches Wachstum - vor allem das Geschäft mit der Cloud, Hardware und Apps. Seit 2009 arbeitet die Tochter Waymo am selbstfahrenden Auto. Über Testfahrten kam Waymo jedoch noch nicht hinaus. Derweil verschlingt das Projekt Millionen. Das gilt auch für Health-Tech-Unternehmen Verily und das Drohnenprojekt "Wing". Die Alphabet-Tochter Verily forscht im Gesundheitsbereich. Dennoch wird auch in diesen Bereichen weiter investiert.

Charttechnischer Ausblick: Alphabet



Widerstandsmarken: 1.130/1.210 USD

Unterstützungsmarken: 990/1.056/1.100 USD

Die Aktie von Alphabet ist aus dem von Anfang September 2018 bis Mitte Januar 2019 gebildeten Abwärtstrend nach oben ausgebrochen. Gestern gelang es die Hürde bei 1.100 USD zu überwinden und die nächste Hürde bei 1.130 USD in Angriff zu nehmen. Gelingt es diesen Widerstand zu knacken besteht die Chance auf eine weitere Erholung bis 1.210 USD. Unterstützung findet die Aktie im Bereich von 1.056/1.080 USD. Die Bären werden frühestens unterhalb dieses Levels das Ruder übernehmen.

Alphabet in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 06.02..2018 - 01.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Alphabet in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 02.02.2014 - 01.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Bonus Cap-Zertifikate (Quanto) auf die Aktie von Alphabet für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in USD

Bonuslevel/Cap in USD

Finaler Bewertungstag Alphabet HX3LDA 190,12 900,00 2.100 21.06.2019 Alphabet HX3LDF 172,86 950,00 2.300 20.12.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.02.2019; 13:49 Uhr;

Tradingmöglichkeiten

Call-Optionsscheine auf die Aktie von Alphabet für Spekulationen, dass sich die Aktie aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in USD

Finaler Bewertungstag Alphabet HX0JZR 1,03 1.050,00 19.06.2019 Alphabet HX4MV1 0,62 1.180,00 18.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.02.2019; 13:45 Uhr;



Put-Optionsscheine auf die Aktie von Alphabet für Spekulationen, dass sich die Aktie abwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in USD

Finaler Bewertungstag Alphabet HX0JWJ 1,04 1.200,00 19.06.2019 Alphabet HX4U3V 0,54 1.050,00 18.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.01.2019; 13:48 Uhr;

Weitere Produkte auf die Aktie von Apple finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Alphabet - Vor den Quartalszahlen fester! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).