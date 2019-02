Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Unilever NV von 37 auf 38 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Die Margenziele für 2020 dürfte der Konsumgüterhersteller zwar erreichen, doch könnte dies auf Kosten sinkender Investitionen gehen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies wiederum begrenze die Chance auf eine Belebung des Umsatzwachstums./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 17:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0092 2019-02-01/14:32

ISIN: NL0000009355