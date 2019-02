Zug - Im Rahmen der laufenden Portfoliooptimierung hat PSP Swiss Property neun Immobilien gekauft und deren drei verkauft. Im Fokus stand dabei die Region Bern, die bis anhin mit einem Wertanteil von 4% im Portfolio von PSP Swiss Property untervertreten war.

Rückwirkend per 1. Januar 2019 wurden für CHF 48 Mio. an bester Lage in Bern, in unmittelbarer Nähe des Bundeshauses, drei Liegenschaften (Bärenplatz 9, 11 und 27 sowie Käfiggässchen 10, 22, 26) erworben. Insgesamt verfügen diese Immobilien über eine Nutzfläche von rund 3'500 m2, hauptsächlich für Büros und Gastronomie. PSP Swiss Property wird diese drei Liegenschaften mittelfristig sanieren und modernisieren, um die Rendite ...

