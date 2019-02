Der Aktienkurs konnte in diesem Monat immer weiter nach oben flitzen, er befindet sich auch weiterhin in einem Aufwärtstrend. Die Long Linie befindet sich unter dem Kurs, die Short Linie konnte von ihm nach obenhin überquert werden. Im Allgemeinen gibt der Safe Zone Stop kein Rauschen an. Der Money Flow Index wird mit einer hohen Punktezahl angegeben, der Markt ist aber noch nicht überkauft. Bei der Slow Stochastik kam es wieder zu einem Kaufsignal, die beiden Linien könnten auch bald einen Wert ... (Anna Hofmann)

