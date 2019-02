Berlin (ots) -



Am Donnerstagabend (31.1.2019) wurde der Schauspieler Michelangelo Fortuzzi in Düsseldorf mit dem Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises 2019 ausgezeichnet. Fortuzzi erhielt die Ehrung für seine schauspielerische Leistung im Drama "Alles Isy" (Regie: Mark Monheim & Max Eipp). Darin spielt er den 16-jährigen Jonas, der auf einer Party unter Alkohol- und Drogeneinfluss zusammen mit zwei Freunden seine Mitschülerin und heimliche große Liebe Isy (Milena Tscharntke) vergewaltigt hat. Isy kann sich an nichts erinnern, aber Jonas wird mehr und mehr eingeholt von den Folgen seiner Tat. Sensibel und beeindruckend glaubwürdig lässt Fortuzzi die Zuschauer*innen an diesem Prozess teilhaben.



"Alles Isy", eine Produktion von DRIFE Filmproduktion GmbH & Co KG und BASIS BERLIN Filmproduktion GmbH im Auftrag des rbb für Das Erste, wurde für den Grimme-Preis 2019 nominiert. Das rbb Fernsehen zeigt den Film am 30. April um 22.00 Uhr.



Ein weiterer Förderpeis ging gestern an Lena Urzendowsky für ihre Rolle in der BR-Produktion "Der große Rudolph".



Mehr zu "Alles Isy" im Internet unter www.rbb-online.de/unternehme n/presse/presseinformationen/programm/2018/09/alles-isy/ sowie unter www.deutscher-fernsehpreis.de



