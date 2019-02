BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Russland angesichts einer noch für Freitag erwarteten Kündigung des INF-Vertrags durch die USA eine Verletzung des Abrüstungsabkommens vorgeworfen. "Für uns ist klar, dass Russland diesen Vertrag verletzt hat, und deshalb muss man auch mit Russland reden", sagte Merkel bei einer Pressekonferenz mit dem armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan in Berlin.

Die Kanzlerin kündigte an, "dass wir alles daran setzen werden, die sechsmonatige Frist, sollte es heute zu einer Kündigung kommen, zu nutzen, um weiter Gespräche zu führen". Sie und Außenminister Heiko Maas (SPD) würden "alles unternehmen", um in dieser Frist weitere Gespräche zu ermöglichen. "Ansonsten wird die Nato sehr sorgsam analysieren, was das bedeutet und dann ihre Schlüsse daraus ziehen, aber jetzt immer noch weiter das Gesprächsfenster offen halten."

Die USA werfen Russland seit mehreren Jahren vor, eine neue Mittelstreckenrakete entwickelt und damit gegen den über 30 Jahre alten Abrüstungsvertrag verstoßen zu haben. Nach Medienberichten will US-Präsident Donald Trump den Vertrag deshalb am Freitag kündigen.

February 01, 2019

