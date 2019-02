Der EUR/USD bleibt in seiner Tagesrange um 1,1460, nach dem die Nonfarm Payrolls veröffentlicht wurden. EUR/USD nach NFP unverändert Das Paar bewegt sich am Freitag im Gewinn, nach dem in der US Wirtschaft im Januar 304K neue Arbeitsplätze geschaffen werden konnten, was einiges über der Prognose von 165K und dem Dezember Ergebnis von 222K (revidiert ...

