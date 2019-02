Juan Guaidó hat sich in Venezuela selbst ins Amt geschworen. Anders als die USA und Deutschland will Russland ihn nicht als Staatsoberhaupt anerkennen.

Russland will weiter nicht mit dem selbsternannten venezolanischen Interimspräsidenten Juan Guaidó verhandeln. "Er ist nicht das Staatsoberhaupt. Wir erkennen seinen Status nicht an", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau russischen Medienberichten zufolge. "Das Staatsoberhaupt ist Herr Maduro."

Die UN-Veto-Mächte Russland und China stehen neben wenigen anderen Staaten in ...

