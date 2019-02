BERLIN/LONDON (dpa-AFX) - Zwei Wochen nach einem leidenschaftlichen Aufruf deutscher Spitzenvertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zur Abkehr vom Brexit haben britische Politiker und Prominente mit einem ähnlich freundschaftlichen Brief reagiert.

Der deutsche Appell erinnere daran, "dass Europa für die Deutschen nach dem Grauen der Nazi-Zeit eine Erlösung war", heißt es in dem am Freitag in der "Welt" veröffentlichten Schreiben. "Euer Brief ist zugleich Ausdruck echter Trauer über unseren Abschied von einer Mission, von der Ihr gehofft habt, dass wir sie gemeinsam gestalten."

Zu den Unterzeichnern gehörten - anders als auf deutscher Seite - jedoch keine Politiker aus der ersten Reihe, sondern eher einflussreiche Hinterbänkler wie der konservative Abgeordnete Tom Tugendhat und Prominente wie der ehemalige Fußballnationalspieler und Sportmoderator Gary Lineker.

Der deutsche Anti-Brexit-Appell war unter anderem von der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, SPD-Chefin Andrea Nahles sowie den Vorsitzenden der Grünen, Annalena Baerbock und Robert Habeck, unterschrieben worden. Eine Reaktion britischer Spitzenpolitiker gab es bislang nicht.

Ob der deutsche Brief die gewünschte Wirkung erreicht hat, darf trotz der höflichen Antwort aus London bezweifelt werden. Das britische Parlament stimmte kürzlich für Nachverhandlungen über den EU-Austrittsvertrag und ging damit auf Konfrontationskurs zu Brüssel.

Der Brexit-Hardliner und Tory-Abgeordnete Mark Francois schickte unterdessen eine andere Botschaft an die Deutschen. Als Reaktion auf die Warnungen des deutschen Airbus-Chefs Tom Enders vor einem Brexit ohne Abkommen klagte er vergangene Woche über "teutonische Arroganz". "Mein Vater Reginald Francois war ein D-Day-Veteran, er hat sich nie von irgendeinem Deutschen herumschubsen lassen und sein Sohn wird es auch nicht", sagte er in einem Interview des Fernsehsenders BBC./mjm/DP/jha

