Paris (ots/PRNewswire) - Boston Scientific Corporation (NYSE: BSX) gab heute die Lancierung des Rückenmarksstimulator-Systems (SCS) Spectra WaveWriter in Europa bekannt. Das SCS-System Spectra WaveWriter ist das erste und einzige System zur Behandlung von chronischen Schmerzen, wobei eine Parästhesie-basierte mit einer Sub-Wahrnehmungstherapie kombiniert werden kann. Das neue System mit diesen therapeutischen Optionen ermöglicht es Ärzten und Patienten, die Therapie individuell anzupassen und Echtzeit-Feedback zu erfassen, um chronische und lähmende Schmerzen erfolgreich zu behandeln.



SCS sendet elektrische Impulse an das Rückenmark, um Schmerzsignale zu unterbrechen und die Schmerzen zu lindern. Diese elektrischen Impulse können bezüglich Häufigkeit, Pulsbreite und Umfang variieren und den Schmerz neben einem leichten Kribbeln lindern. Parästhesie-basierte Therapie bietet diese Vorteile, während Sub-Wahrnehmungstherapie ohne dieses Gefühl funktioniert.



Mit dem SCS-System Spectra WaveWriter können Ärzte und Patienten mit einer oder beiden Therapiearten einen oder mehrere spezifische Schmerzbereiche anvisieren, um auf individuelle Bedürfnisse einzugehen. Die Patienten können mittels Spectra WaveWriter SCS System Remote Control, welche zur Vereinfachung und Personalisierung der Therapie konzipiert wurde, auch Echtzeit-Feedback geben.



"Schmerzen sind etwas sehr Persönliches, und jeder spürt diese auf unterschiedliche Weise. Schmerzen verändern sich zudem im Laufe der Zeit. Für Patienten mit chronischen Schmerzen bedeutet dies, dass sich ihr Körper an die Behandlung gewöhnen kann und die Wirksamkeit abnimmt", sagt Dr. Vivek Mehta, Berater im Bereich Schmerzmedizin und ehrenamtlicher Senior-Dozent an der Queen Mary University, London, sowie Direktor des Pain & Anaesthesia Research Centre, Barts Health, London. "Mit dem SCS-System Spectra WaveWriter können wir mehrere Behandlungsoptionen in einem einzigen Gerät kombinieren, das dazu bestimmt ist, den Patienten eine echte personalisierte Therapie zu ermöglichen. Diese entwickelt sich genauso wie ihre Schmerzen weiter, um so für eine nachhaltige Linderung zu sorgen."



Das SCS-System Spectra WaveWriter wurde auf Basis über eines Jahrzehnts an klinischer Forschung mit Fokus auf die Optimierung der Sub-Wahrnehmung entwickelt und stellt mehrere Therapien für eine wirksamere, langfristige Schmerzlinderung bereit. Dazu gehören die WHISPER- und die PROCO-Studien*. Zudem zeigten erste klinische multizentrische Echtzeit-Beobachtungsdaten von über 20 Patienten, welche das SCS-System Spectra WaveWriter verwendet haben, insgesamt eine deutliche Schmerzlinderung, denn fast 90 Prozent der Patienten gaben an, mehr als 50 Prozent weniger Schmerzen zu spüreni.



"Wir verstehen die komplexen Herausforderungen im Alltag der Menschen, die mit chronischen Schmerzen leben. Häufig haben diese Menschen seit Jahren mit qualvollen und unerträglichen Schmerzen gelebt und zahlreiche Behandlungen ausprobiert, die einfach nicht funktionieren", sagt Vincent Sourdaine, Vize-Präsident, Neuromodulation, Boston Scientific EMEA. "Wir verpflichten uns für die Forschung und Entwicklung in Bezug auf Behandlungsoptionen für die Millionen von Menschen, die unter chronischen Schmerzen leiden, und freuen uns, dieses neue System einzuführen, um Patienten bei der Bewältigung von Schmerzen zu helfen."



Chronische Schmerzen sind ein großräumiges Problem, von dem 1 von 5 Erwachsenen in Europa - oder 100 Millionen Menschen - betroffen sind.ii SCS ist eine nichtopioidvermittelte Alternative zur Schmerzbehandlung; die Verwendung von Medikamenten wie Opioide hat in den letzten Jahren in Europa deutlich zugenommeniii, wobei gemäß einem kürzlich veröffentlichten Bericht rund 1,3 Millionen als Hochrisiko-Opioidkonsumenten gelteniv.



