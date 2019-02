Einen Tag nach dem für Wirecard negativen Artikel in der Financial Times gab es eine Stellungnahme von Wirecard. Diese fiel eindeutig aus. So lautet eine wichtige Aussage in der Stellungnahme von Wirecard wie folgt, wörtlich zitiert: "Es ist klar, dass der Journalist mit falschen Informationen versorgt wurde, und dass es vor Erscheinen des Artikels Kapitalmarkt-seitig zu verstärkten Short-Aktivitäten kam." Mit anderen Worten: Wirecard geht demnach davon aus, dass Shortseller mit entsprechenden ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...