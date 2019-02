Bonn (ots) - Der Streit um den Brexit wird immer chaotischer - die Zeit ist knapp. Letzte Woche entschied das britische Unterhaus: Premierministerin Theresa May soll in Brüssel nachverhandeln. Doch die Europäische Union zeigt wenig Bereitschaft den ausgehandelten Brexit-Deal erneut zu diskutieren. Damit steigt das Risiko eines ungeordneten Brexit erheblich.



Welche Auswirkungen hätte ein No-Deal-Brexit für Großbritannien und die EU? Wer bewegt sich noch im Brexit-Poker? Welche Interessen haben die einzelnen EU-Staaten? Was droht den Unternehmen und den Bürgern?



Darüber diskutiert Alfred Schier im internationalen frühschoppen mit seinen Gästen:



- Ursula Weidenfeld, Publizistin, Deutschland - Boris Kálnoky, Freier Journalist, Ungarn - Ruth Berschens, Handelsblatt, Brüssel - Grahame Lucas, Freier Journalist, Großbritannien



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de