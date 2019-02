EUR/USD 4-Stundenchart Der EUR/USD notiert über den wichtigen SMAs, was mittelfristig eine bullish Dynamik signalisiert EUR/USD 30-Minutenchart Der EUR/USD notiert nach der NFP Veröffentlichung in der Nähe der Tageshochs Der EUR/USD liegt über den wichtigen SMAs, was positive Aussichten signalisiert. Die Bullen müssen die 1,1500 überwinden Nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...