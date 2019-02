Zug - Die Crypto Valley Association (CVA) hat an ihrer ordentlichen Generalversammlung 2019 fünf neue Vorstandsmitglieder gewählt: Daniel Haudenschild, Kevin Lally, Kamales Lardi, Mattia Rattaggi und Martin Berweger lösen die scheidenden Vorstandsmitglieder Oliver Bussmann, Wasily Suvorov, René Hüsler und Nicolas Schobinger ab und werden den Aufbau des schweizerischen und globalen Blockchain-Ökosystems weiter vorantreiben.

In einer Phase des schnellen Wachstums sind der Organisation weltweit über 1600 Mitglieder beigetreten. Nun tritt die Crypto Valley Association in eine Phase der Konsolidierung, die durch die Wahl der neuen Vorstandsmitglieder unterstrichen wird. An der Generalversammlung vom 31. Januar in Zug wählte die CVA-Mitgliedschaft Kevin Lally, Kamales Lardi, Mattia Rattaggi und Martin Berweger in den Verbandsvorstand und Daniel Haudenschild zum Präsidenten. Haudenschild war erst am Mittwoch als CEO von Swisscom Blockchain zurückgetreten. Die Vorstandsmitglieder Maria Gomez und Jenna Zenk traten im Anschluss an die Generalversammlung zurück.

In seiner Eröffnungsrede betonte der scheidende Vorstandspräsident Oliver ...

