Nach Ärger um ein mögliches Tempolimit auf deutschen Autobahnen soll die von der Regierung eingesetzte Arbeitsgruppe zum Klimaschutz im Verkehr kommende Woche wieder tagen. Das Bundesverkehrsministerium lud die Mitglieder für Mittwoch, den 6. Februar, ein. Das Schreiben lag der Deutschen Presse-Agentur am Freitag vor. Eigentlich hätte die AG bereits am 23. Januar tagen sollen, den Termin sagte das Ministerium aber kurzfristig ab und verwies auf Koordinierungsbedarf für die weitere Arbeit aller Arbeitsgruppen der "Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität".

Kurz zuvor waren Überlegungen der Klima-Arbeitsgruppe bekannt geworden - darunter ein Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen. Es handelt sich allerdings um einen ersten Vorschlag, "mit dem in keiner Weise Vorfestlegungen verbunden sind", wie es in dem Papier von Anfang Dezember heißt. Dennoch folgte eine heftige Debatte, in deren Verlauf Scheuer den Vorschlag scharf zurückwies.

Am Donnerstag hatte sich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer mit den Vorsitzenden der Plattform und der sechs dort enthaltenen Arbeitsgruppen getroffen, wie ein Sprecher am Freitag sagte. "Das war ein wichtiger Schritt zur besseren Vernetzung der Arbeitsgruppen."

Die Arbeitsgruppe mit Vertretern unter anderem der IG Metall, des ADAC, der Autoindustrie, Bahn und Umweltverbänden arbeitet an Vorschlägen, wie der Verkehrsbereich zu mehr Klimaschutz beitragen kann. Hintergrund sind Klimaschutz-Ziele der Bundesregierung bis 2030. Die Vorschläge sollen Ende März vorliegen./ted/DP/tav

