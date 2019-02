Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Deutsche Bank wieder. Nach drei Verlustjahren in Folge ist es der Deutschen Bank 2018 mal wieder gelungen schwarze Zahlen zu schreiben. Das Ergebnis lag bei 341 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Bei den Verkäufen steht Daimler auf dem dritten Platz. Die Aktie des Autobauers konnte sich 2019 aus ihrem Abwärtstrend lösen und deutlich zulegen. Befeuert werden die Zugewinne nun auch noch von einem Analystenkommentar von Morgan Stanley.