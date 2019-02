(shareribs.com) London 01.02.2019 - Die Ölpreise bewegen sich am Freitag nach oben. Die Marktteilnehmer warten die Entwicklung in Venezuela ab. Die gute Stimmung von US-Präsident Trump hinsichtlich der Handelsgespräche mit China teilen die Investoren nicht. Die jüngsten chinesischen Konjunkturdaten fielen durchwachsen aus und dürften in den Überlegungen der chinesischen Verhandlungsführer mit den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...