Der Euro hat sich heute, am Freitag im späten europäischen Handel wenig verändert gezeigt. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,1458 US-Dollar, nach 1,1467 Dollar am Vormittag.Am Nachmittag rückten neue US-Daten in den Blickpunkt. Die Jobdaten für Jänner fielen dabei erfreulich aus. Die US-Wirtschaft hatte zu Jahresbeginn ...

