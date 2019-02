Die Regierungsflotte leidet unter einer Pannenserie. Darum will die Bundesregierung noch in diesem Jahr einen neuen Jet kaufen. Doch ein Blick auf andere Länder zeigt: Neue Flugzeuge allein lösen das Problem nicht.

Den wohl gefährlichsten Moment ihrer gut 13 Jahre als Bundeskanzlerin erlebte Angela Merkel (CDU) Ende November. Auf ihrem Flug zum G20-Gipfel in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires fiel im Regierungsflugzeug ein großer Teil der Bordelektronik aus. Weil der Airbus A340-300 minutenlang nicht erreichbar war, konnten die Statthalter eine Entführung oder gar einen Absturz nicht völlig ausschließen. Also lief im Kanzleramt in Berlin ein Notfall-Plan an. "Alle erforderlichen Stellen innerhalb der Bundesregierung sind unverzüglich über den Vorfall informiert worden", so ein Regierungssprecher. Zuerst verständigte die Flugbereitschaft Kanzleramtschef Helge Braun, der bei Reisen seiner Chefin außerhalb der EU immer im Amt weilt. Der alarmierte Bundespräsident und Bundestagspräsident als laut Protokoll ranghöchste Vertreter. Kurz darauf sollten EU, Nato und andere Regierungen kontaktiert werden. Doch vor dem ersten Anruf meldete sich der Pilot aus dem Flugzeug per Satellitentelefon.

Der Argentinienflug ist der Höhepunkt einer rekordverdächtigen Pannenserie. Vergangene Woche pausierte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unfreiwillig in Äthiopien. Im Oktober strandete Finanzminister Olaf Scholz (SPD) beim Besuch der Jahrestagung der Weltbank im indonesischen Bali. Mitte Januar musste Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) eine Afrikareise abbrechen, weil sein Flugzeug streikte und nicht schnell zu reparieren war. Damit kommt die Bundesregierung auf gut 30 Problemflüge allein in den vergangenen zwei Jahren. Das ergibt eine Übersicht von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU), deren Haus die Regierungsflüge organisiert.

Das Problem sollen jetzt neue Jets lösen. Bereits bis Ende des Jahres soll die erste Maschine kommen. Das Vergabeverfahren dazu habe begonnen, erklärte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums heute in Berlin. Im Auge hat die Regierung dabei das A350 genannten neues Modell vom deutsch-französischen Hersteller Airbus, berichtet "Spiegel online".

Das ist noch nicht alles. "Wir prüfen jetzt den Kauf von weiteren Jets für die lange Strecke", erklärte von der Leyen Mitte Januar in einem Interview. Zudem will sie mehr fliegendes Personal einstellen. Das soll verhindern, dass es neben gefährlichen auch noch zu peinlichen Vorfällen kommt. Denn Merkel hätte nach ihrer Flugpanne mit einer eilig eingeflogenen Ersatzmaschine noch rechtzeitig in ...

