Der Aktienkurs von Hugo Boss bewegt sich seit dem neuen Jahr stetig nach oben. Der Aufwärtsdruck wird daher auch immer stärker. Beim KDJ kam es vor kurzer Zeit zu einem Kaufsignal, die (%J) Linie fällt aber nach unten. Beim MACD liegt das Kaufsignal etwas weiter in der Vergangenheit, seitdem bewegen sich die beiden Linien immer mehr auseinander, dass ist ein gutes Zeichen. Die Aktie wird derzeit auch mehr nachgefragt als angeboten, was man am Williams erkennen kann.

