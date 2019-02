Der Aktienkurs von Salzgitter befand sich jetzt längere Zeit in einem Abwärtstrend. Aktuell konnte man den Druck nach unten deutlich mildern. Die Linie beim Williams konnte jetzt auch wieder ansteigen, zuletzt prallte sie an der Grenze zum überverkauften Bereich nach oben ab. Beim MACD tut sich derzeit nicht viel, die beiden Linien stießen sich in den letzten Wochen lediglich voneinander ab. Die (%J) Linie beim KDJ fällt im Moment wieder nach unten.

Ein gegenseitiges Spiel im 4-Stundenchart!

Der ... (Anna Hofmann)

Den vollständigen Artikel lesen ...