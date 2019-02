Petit-Lancy (ots) -



Mazda freut sich bekanntzugeben, dass das Ruder in der

Marketingabeilung von Mazda (Suisse) SA in Frauenhand kommt. Frau

Katarina Loksa hat Anfang Januar dieses Jahres die Stelle als

Marketing Direktorin bei Mazda von Herr Matthias Walker übernommen,

der die Leitung der Abteilung Verkauf übernommen hat.



Katarina Loksa begann ihre Kariere mit einem Master's Degree im

Marketing und Management der Wirschaftsuniversität in Wien und ist

Professor in Practice für Marketing & Communication.



Sie hat über 15 Jahre ihr fundiertes Wissen in den Bereichen

Verkauf, Marketing, Business Management, Consulting, Trainings und

Project Management eingesetzt und war über Jahre Brand Leader bei

Procter & Gamble. Sie hat erfolgreich ein Start-up im Networking

Bereich gecoacht und umfangreiche Projekte als Freelancerin zum

Erfolg gebracht. Frau Loksa ist eine gewandte Rhetorikerin und eine

ausgezeichnete Markenbildungsexpertin die sich leidenschaftlich für

die Marken und deren Teams die sie aufbaute, einsetzt. Sie hat zwei

Herausforderungen, die sie auf ihrem beruflichen Werdegang immer

wieder neu begeistern: neue Kundenerlebnis zu generieren und Teams

weiter zu entwickeln.



Sie gründete smart-pivotrs, die von der Überzeugung getragen

wurden, dass erfahrene weibliche Berufstätige die Möglichkeit haben

sollen, private Prioritäten und ehrgeizige Karrieren durch

Freelancing zu verbinden.



Schliesslich wurde sie von DigitOwl begeistert, einem

zukunftsorientierten Startup, das Kindern hilft, die digitale Welt

ohne Bildschirme zu meistern. Und nun hat sie den Weg in die

Automobilindustrie gefunden.



Jerome de Haan, Managing Direktor von Mazda (Suisse) SA: « Ich

freue mich ganz besonders auf den Zuwachs in meinem Team in Genf und

bin sicher, dass Katarina neue Ideen und Ansätze zur weiteren

Bekanntheit unserer Marke einbringen wird. »



Katarina Loksa ist 39 Jahre alt, verheiratet und Mutter von 2

Kindern. Sie spricht neben Deutsch auch Ungarisch, Slowakisch und hat

ausgezeichnete Englisch und Französischkenntnisse.



