- Ford hat eine Bestnote für sein Wassermanagement erhalten, ausgezeichnet wurde das Unternehmen von CDP (Carbon Disclosure Project), einer Non-Profit-Organisation für mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz in der Wirtschaft



- Anstrengungen des Unternehmens in puncto Nachhaltigkeit und Klimaschonung brachten zum dritten Mal in Folge die Note "A" ein



- Es ist darüber hinaus das vierte Jahr in Folge, dass Ford von CDP eigens für sein Wassermanagement mit der Note "A" ausgezeichnet wurde



Ford ist eines von weniger als 30 Unternehmen weltweit, die mit einem "A" für Wassersicherheit ausgezeichnet wurden. Damit werden Bemühungen anerkannt, den Verbrauch und den Schutz von Wasser nachhaltig zu steuern. Seit dem Jahr 2000 arbeitet das Unternehmen an einer globalen Wasserinitiative und konnte seither den Verbrauch um 62,5 Prozent reduzieren, mehr als 47 Milliarden Liter Wasser konnten so eingespart werden. Ford ist auf dem besten Weg, das selbstgesteckte Ziel, die Senkung des Wasserverbrauchs bis 2020 um fast drei Viertel, zu erreichen. Langfristig soll gar kein Trinkwasser mehr bei der Fahrzeugproduktion verwendet werden.



"Der Zugang zu sauberem Wasser ist ein grundlegendes Menschenrecht", sagte Kim Pittel, Vice President, Sustainability, Environment and Safety Engineering, Ford Motor Company.



"Wir wissen, dass wir eine wichtige Rolle bei der Etablierung von Umweltschutz-Verfahren spielen, sowohl hier bei Ford als auch in unserer Lieferkette. Mit unserem integrierten Nachhaltigkeitsansatz möchten wir nicht nur das Leben unserer Kunden verbessern, sondern auch die Kommunen an unseren weltweiten Standorten unterstützen".



Für seine Klimaschutzbemühungen erhielt Ford zum dritten Mal in Folge die Note "A". Im Rahmen der Verpflichtung des Unternehmens, seinen Anteil an CO2-Reduktionen gemäß des Pariser Klimaschutzabkommen zu leisten, investiert Ford bis 2022 rund 11 Milliarden US-Dollar in die Einführung von 16 rein batterie-elektrischen Fahrzeugen in einem globalen Portfolio von 40 elektrifizierten Fahrzeugen. Darüber hinaus hat Ford bereits im Jahr 2017 sein für 2025 gestecktes Ziel erreicht, die globalen CO2-Emissionen des Unternehmens um 30 Prozent pro hergestelltem Fahrzeug zu reduzieren - acht Jahre früher als geplant.



"Herzlichen Glückwunsch an alle Unternehmen, die es in diesem Jahr auf die A-Liste des CDP geschafft haben", sagte Paul Simpson, CEO beim Carbon Disclosure Project. "Umweltrisiken werden für Unternehmen immer deutlicher. Und dies sind die Unternehmen, die sich positionieren, um Lösungen anzubieten und neue Marktchancen zu nutzen. Sie werden beim Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft erfolgreich sein. Wir müssen Umweltmaßnahmen auf allen Ebenen dringend ausbauen, um sowohl die Ziele des Pariser Abkommens als auch die Ziele einer generell nachhaltigen Entwicklung zu erreichen. Es ist eine Tatsache, dass Konzerne wesentliche Akteure bei diesem Übergang sind. Die Unternehmen auf unserer A-Liste leisten einen wesentlichen Beitrag zu diesen Zielen".



Im jährlich erscheinenden Nachhaltigkeitsbericht von Ford werden die umfassenden Anstrengungen des Unternehmens dokumentiert, unter anderem in den Bereichen der sozialen Verantwortung, dem Klima- und Gewässerschutz sowie der Verbesserung der Luftqualität. Seit dem Jahr 2000 kann das Unternehmen auf diesen Betätigungsfeldern signifikante Fortschritte verzeichnen. Den aktuellen Nachhaltigkeitsbericht von Ford finden Sie in englischer Sprache unter: http://ots.de/CAUwYN



Die ebenfalls englischsprachigen Internetseiten der gemeinnützigen CDP-Organisation finden Sie unter: https://www.cdp.net/en



