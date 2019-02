Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag von seiner schwächeren Seite gezeigt. Der DAX rettete sich kurz vor Handelsschluss ins Plus und schloss 0,1 Prozent fester bei 11.180,66 Punkten. Was Anleger vom Handel sonst noch wissen müssen, die wichtigsten Themen vom Parkett - darunter die Jahreszahlen der Deutschen Bank und der erneute...

Den vollständigen Artikel lesen ...