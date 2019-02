Hamburg (ots) - Der NDR Rundfunkrat hat sich auf seiner Sitzung am Freitag, 1. Februar, in Hamburg mit den Nutzerkommentaren bei tagesschau.de beschäftigt. Dr. Kai Gniffke, Erster Chefredakteur von ARD-aktuell, berichtete dem Gremium, dass meta.tagesschau.de sich mit rund 30.000 Beiträgen im Monat (zweites Halbjahr 2018) bei den Nutzerinnen und Nutzern großer Beliebtheit erfreut. Dieser Zuspruch erzeuge in der Redaktion aber auch hohen Befassungsaufwand: Alle Beiträge werden vor Veröffentlichung gelesen und bei Verstößen gegen die Netiquette nicht freigegeben. Der zunehmend rauere Ton im Internet und wiederkehrende Versuche einzelner Nutzer, Debatten etwa mit falschen Behauptungen zu lenken, mache häufig zusätzliche Recherchen notwendig, so Gniffke. Dies führe immer wieder zu einer Überlastung der Moderatorinnen und Moderatoren. In solchen Fällen sei nicht völlig auszuschließen, dass ein Beitrag nicht veröffentlicht wird, der bei genauerer Prüfung doch hätte freigeschaltet werden können. Die Redaktion überlege deshalb, die Zahl der kommentierbaren Themen zu begrenzen.



Dr. Cornelia Nenz, Vorsitzende des Rundfunkrats: "Der Rundfunkrat hat sich davon überzeugt, dass ARD-aktuell die Publikation von Kommentaren grundsätzlich verantwortungsvoll und anhand nachvollziehbarer Kriterien handhabt. Aus Sicht des Rundfunkrats ist es wichtig, dass die Beiträge der Zuschauer und Zuschauerinnen sehr ernst genommen und sorgfältig gesichtet und moderiert werden. Das dient einer sachlichen Debatte auf hohem Niveau."



Intendant Lutz Marmor informierte den Rundfunkrat über den Plan, das nach Asbestfunden geschlossene Büro-Hochhaus des NDR in Hamburg-Lokstedt abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. Diesem Vorhaben hatte der Verwaltungsrat eine Woche zuvor zugestimmt. Um bereits in diesem Jahr mit den Baumaßnahmen beginnen zu können, hat der NDR dem Verwaltungsrat und dem Rundfunkrat einen Nachtragshaushalt für 2019 vorgelegt.



Lutz Marmor, NDR Intendant: "Sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten mit großem Engagement daran, die durch die Asbestfunde entstandenen Probleme zu lösen. Dabei stehen die gesundheitlichen Belange der Betroffenen, die Bereitstellung tragfähiger Provisorien und der Blick auf zukunftsfähige Arbeitsbedingungen in dem geplanten Neubau im Mittelpunkt. Für die große Unterstützung der Gremien in einer schwierigen Lage bedanke ich mich."



Weiteres Thema des Rundfunkrats war die Verabschiedung der Leitlinien für die Programmgestaltung des NDR in den Jahren 2019 und 2020. Der Rundfunkrat begrüßte, dass das Thema Diversität, also die Berücksichtigung der Vielfalt, die die Gesellschaft unter vielen Aspekten auszeichnet, in den neuen Leitlinien stärker akzentuiert wird. Gleiches gilt für die Rolle der Unterhaltung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.



Außerdem stimmte der Rundfunkrat der Verlängerung des Vertrages zwischen dem DFB und der SportA GmbH im Auftrag der ARD über die Übertragungsrechte am DFB-Pokal für weitere drei Jahre bis 2022 zu. Das Gremium teilte die Einschätzung, dass dieser Rechteerwerb für viele Sportbegeisterte hochattraktiv ist - dies zeige die hohe Zuschauerakzeptanz des Pokalwettbewerbs. Der Vertrag sei auch wirtschaftlich vertretbar. Er gewährleistet, dass die ARD den DFB-Pokal auch künftig in gewohntem Umfang übertragen kann.



Schließlich informierte sich der Rundfunkrat auch über die jüngsten Imagedaten zum NDR. Laut einer repräsentativen Befragung des Instituts GfK MCR bewerten 86 Prozent der Menschen im Norden den NDR als glaubwürdig. Die Befragten schenken zwei Institutionen höchstes Vertrauen: der Polizei und dem NDR. Gemeinsam liegen diese beiden mit 83 Prozent Zustimmung auf Platz 1 einer Liste von 23 abgefragten Einrichtungen, Organisationen und Firmen. 70 Prozent der befragten Menschen im Norden finden: "Der NDR ist sein Geld wert." Dr. Cornelia Nenz: "Der Rundfunkrat freut sich mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des NDR über diese beeindruckenden Zahlen. Sie bestätigen, dass der Sender auf gutem Kurs ist."



