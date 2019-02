Deutsche Handwerker klagen über überzogene Erwartungen ihrer Kunden. Der Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern erklärt, warum es zu Problemen kommt.

Die Botschaft des Fliesenlegers Michael Schmiedl ist deutlich: Auf der Homepage seiner Firma weist er darauf hin, dass er Ingenieure, Doktoranden, Professoren der Firmen Audi und Siemens nicht länger bedient. "Sie wissen alles besser und zahlen schlecht", so seine Begründung. Der Handwerksmeister aus Niederbayern wird in sozialen Netzwerken für seine unternehmerische Freiheit gefeiert. Das Beispiel zeigt: Handwerker können sich heutzutage sicher sein, dass sie gebraucht werden. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt und die Nachfrage ist in Zeiten guter Konjunktur enorm. Das verändert auch die Kundenbeziehung nachhaltig. Das Handwerk muss sich schon lange nicht mehr alles gefallen lassen und kann gegenüber Auftragsgebern selbstbewusster auftreten.

Franz Xaver Peteranderl, Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern, erläutert im Gespräch, wie Handwerker eine gute Beziehung zu ihren Kunden aufbauen und was sie unternehmen können, wenn sie als Fußabtreter ...

