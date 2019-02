In einem freundlichen gesamteuropäischen Umfeld haben die wichtigsten osteuropäischen Börsen am Freitag ebenfalls etwas zugelegt - mit Moskau als einziger Ausnahme. Dort gab der RTS-Index nach zuletzt drei Gewinntagen um 0,27 Prozent auf 1211,23 Punkte nach.

Die Prager Börse dagegen baute ihre Gewinnserie weiter aus. Der PX gewann 0,45 Prozent auf 1048,28 Punkte. Unter den Schwergewichten zeigten sich die Finanzwerte einheitlich im Plus. Die Papiere von Erste Group , Komercni Banka und Moneta Money Bank verbuchten Gewinne zwischen 0,3 und 1,0 Prozent. Die Telekomaktie O2 Czech Republic zog um 1,9 Prozent an. Im Energiebereich gingen CEZ mit einem Plus von 0,2 Prozent aus dem Handel. Die Papiere des Tabakunternehmens Philip Morris Czech Republic hingegen gaben um 0,7 Prozent nach.

In Warschau legte der Wig-30 um 0,52 Prozent auf 2727,09 Punkte zu, während der breiter gefasste Wig 0,49 Prozent auf 60 660,31 Zähler gewann. Wie in Prag standen Bankenwerte auch in Polen in der Gunst der Anleger weit oben. Die Papiere der Alior Bank legten um 1,8 Prozent zu, die der Santander Bank Polska um 1,2 Prozent und jene der Bank Pekao um 1,1 Prozent. Zu guter Letzt ging es auch für die Titel des polnischen Branchenprimus PKO um 0,7 Prozent hoch.

Der Budapester Bux legte um 0,29 Prozent auf 40 973,34 Punkte zu. Auch hier ging es im Finanzbereich freundlich zu, wie Papiere der OTP Bank unter den Indexmitgliedern mit einem Zuwachs von 1,1 Prozent zeigten. Dahinter gewannen MTelekom 0,6 Prozent, während die Titel des Ölkonzerns Mol um ebendiesen Prozentsatz nachgaben. Gedeon Richter gingen mit minus 0,2 Prozent in das Wochenende./ste/APA/tih/he

ISIN RU000A0JPEB3 XC0009698371 XC0009655090 PL9999999375

AXC0246 2019-02-01/18:58