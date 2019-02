München (ots) -



- Single-Debüt für den Sieger der Casting-Soap - Saarländer Dennis entscheidet das Finale für sich - Single ab Freitag, 1. Februar 2019, digital auf allen Kanälen erhältlich



Dennis gewinnt das Finale von "Chartbreaker - Die Casting-Soap". Der Saarländer debütiert nun mit Gewinnersong "Body Language". Die Single erscheint bei EL CARTEL MUSIC und ist ab Freitag, 1. Februar 2019, digital auf allen Kanälen erhältlich.



Dennis entscheidet das Finale der Casting-Soap "Chartbreaker" für sich. Der Saarländer setzte sich auf Gran Canaria gegen 14 weitere Mitbewerber durch und überzeugte die Jury mit seiner Stimme und Performance. Die Soap startete am 14. Januar 2019 und ist bei TVNow verfügbar. Als Gewinner steht Dennis exklusiv bei EL CARTEL MUSIC unter Vertrag.



Die Single "Body Language" ist ab sofort auf allen digitalen Kanälen erhältlich.



"Body Language" erscheint am 1. Februar 2019 bei EL CARTEL MUSIC.



YouTube: https://youtu.be/pC029S5SrOU



