Die Tesla-Aktie verzeichnete im Oktober und November starke Kursgewinne und stieg von einem am 10. Oktober bei 247,77 US-Dollar markierten Tief bis zum 7. Dezember in der Spitze auf 379,49 US-Dollar an. Hier ging der Wert in eine Korrektur über, die den Kurs bis zum 26. Dezember erneut auf 294,09 US-Dollar zurückfallen ließ.

Im Januar konnte die Aktie wieder Gewinne verzeichnen und bis zum 16. Januar auf 352,00 US-Dollar ansteigen. Zwei Tage später startete die Aktie jedoch mit einem großen ... (Dr. Bernd Heim)

