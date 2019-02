Bei der Lufthansa, in den vergangenen Wochen auch an der Börse wieder im Aufwind, stehen im Cargo-Bereich offenbar deutliche Veränderungen an. So berichtet airliners.de etwa, dass die Flottenerneuerung nun konkret werde. Im Laufe dieses Jahres verlassen demnach zwei Jets vom Typ McDonnel Douglas MD-11 die Flotte und werden durch die Boeing 777F ersetzt. Das habe ein Sprecher auf Anfrage bestätigt. Doch die beiden Flieger werden wohl nicht das einzige sein, von denen sich die Fluglinie trennen ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...