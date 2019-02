Der Autobauer BMW hat im Januar in den USA von seiner Stammmarke weniger Fahrzeuge abgesetzt als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Verkäufe seien um 4,8 Prozent auf 18 102 Fahrzeuge gesunken, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Angesichts einiger Modellwechsel sei sei der leichte Rückgang erwartet worden, sagte BMW-of-North-America-Chef Bernhard Kuhnt laut Mitteilung. Im Gesamtjahr rechne man daher mit einem ähnlichen Wachstum wie in 2018./he/tih

