Die 3 Banken Generali KAG sieht zunehmend Chancen am Heimmarkt Wien, "da der Markt nach der Enttäuschung 2018 derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 11 und einer Dividendenrendite von knapp 4 % im relativen Vergleich billig ist", heißt es im aktuellen Fondsjournal der Kapitalanlagegesellschaft. Die 3 Banken Generali-Fondsmanager sehen auch zunehmend Chancen in den langfristigen und vor allem konjunkturunabhängigen Trends wie Gesundheit, Umwelt, Wasser oder Urbanisierung. Dies wird in der neuen Strategie "Mensch & Umwelt" umgesetzt. Unter diesem Überbegriff hat die KAG seit Anfang des Jahres einen von Vontobel aktiv gemanagten Aktienfonds aufgelegt. Der 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds investiert in globale Aktien, welche definierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...