Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.WMT: Wal-Mart am 1.2. -2,06%, Volumen 159% normaler Tage , CAT1: Caterpillar am 1.2. -1,69%, Volumen 100% normaler Tage , MSFT: Microsoft am 1.2. -1,58%, Volumen 103% normaler Tage , INL: Intel am 1.2. 3,42%, Volumen 126% normaler Tage , XONA: Exxon am 1.2. 3,60%, Volumen 171% normaler Tage , 3V64: VISA am 1.2. 3,81%, Volumen 141% normaler Tage , Dow Jones: +0,26% Aktie Symbol SK Perf. VISA 3V64 140.150 3.81% Exxon XONA 75.920 3.60% Intel INL 48.730 3.42% Microsoft ...

