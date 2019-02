Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.WDI: WireCard am 1.2. -25,02%, Volumen 526% normaler Tage , ADS: adidas am 1.2. -4,26%, Volumen 185% normaler Tage , CON: Continental am 1.2. -1,63%, Volumen 89% normaler Tage , FRE: Fresenius am 1.2. 1,55%, Volumen 94% normaler Tage , DAI: Daimler am 1.2. 2,65%, Volumen 133% normaler Tage , TKA_DE: ThyssenKrupp am 1.2. 2,68%, Volumen 172% normaler Tage , DAX: +0,07% Aktie Symbol SK Perf. ThyssenKrupp TKA_DE 15.885 2.68% Daimler DAI 53.030 2.65% Fresenius FRE 46.000 1.55% Continental ...

Den vollständigen Artikel lesen ...