Die US-Regierung verhängt immer aggressiver Sanktionen, um eigenen Unternehmen Vorteile zu verschaffen. Europas Konzerne geraten zwischen die Blöcke USA und China.

An sein neues Leben muss sich Fréderic Pierucci erst gewöhnen. Genauso wie an das mediale Interesse an seiner Person. "Ich war eine Geisel", sagt der 51-jährige Exmanager von Alstom, "ein Hampelmann in den Händen der US-Justiz, damit der amerikanische Konzern General Electric den Zuschlag für die Alstom-Energiesparte bekommt." Auch Siemens hatte für Turbinen und Stromsysteme der Franzosen geboten, um einen Champion in Europa zu formieren - vergebens.

Bald fünf Jahre ist das nun her. Pierucci saß bis September 2018 im Hochsicherheitsgefängnis von Rhode Island, saß dort mit Drogenbossen, Bankräubern und Mördern. Nun ist er ein freier Mann, zurück in Frankreich, sitzt in dem Pariser Verlag, der seine Geschichte vertreibt, trinkt schwarzen starken Kaffee aus einem Pappbecher. "Le piège américain" heißt das Buch, auf Deutsch: Die amerikanische Falle. Es liest sich wie ein Krimi und passt in die Zeit.

Ein Mann, dessen Arbeitgeber Schmiergelder für Aufträge in Asien und Afrika zahlt, wird von den US-Behörden im April 2013 verhaftet und - laut Pierucci - härter bestraft als heimische Manager. Weil es um mehr gegangen sei als Korruption. Nämlich um Erpressung und einen Wirtschaftskrieg. "Die amerikanische Strafverfolgung steckt hinter der Zerschlagung von Alstom", sagt er. Die oberste Führungsriege des Unternehmens habe geglaubt, nur so der eigenen Bestrafung entgehen zu können. Pierucci sieht sich als Opfer. In Frankreich will man seiner Schilderung gerne folgen. Alle Medien berichten.

Die US-Justiz als willfähriger Handlanger der amerikanischen Industriepolitik? In Frankreich verfängt die These. Auch in China und Europa mehren sich kritische Stimmen. Seit jeher hat Washington heimische Konzerne im Wettlauf um Aufträge und Marktanteile unterstützt - politisch und diplomatisch. Nun sollen Politiker angeblich ihre Drähte zur Justiz nutzen, um im geopolitischen Geschacher aktiv Einfluss zu nehmen. Es wäre eine neue Dimension in einer nicht spannungsarmen Weltwirtschaftswelt. Der amerikanische Präsident Donald Trump erhöht derweilen immer weiter den Druck auf europäische und chinesische Konzerne - und agiert offen feindselig.Pieruccis in Frankreich gefeierte Thesen bekommen gerade neue Nahrung: Die USA haben Anklage gegen den chinesischen Technologiekonzern Huawei und dessen Management erhoben. Der Vorwurf: Das Unternehmen habe die US-Behörden betrogen, gegen Iran-Sanktionen verstoßen und Industriespionage betrieben. Seit Monaten sitzt Finanzchefin Meng Wanzhou in Kanada auf Betreiben der US-Justiz in Arrest. Ihr droht die Auslieferung. Huawei - und Chinas Regierung - wittern politische Motive.

Der Streit zwischen den Großmächten hat so ein neues Level erreicht. Früher mussten sich deutsche Unternehmen aus kleinen Märkten wie Kuba und dem Iran verabschieden, wollten sie weiter Geschäfte in den USA machen. Heute müssen sich europäische Konzernchefs fragen, ob sie neben dem Heimatmarkt ...

