Hans Demmel, Chef des Nachrichtensenders n-tv, fordert von der Politik, ARD und ZDF auf einen Kern zu reduzieren und kritisiert, dass Facebook und Google mit Gebührengeld gefördert werden.

WirtschaftsWoche: Herr Demmel, als Vertreter der Privatsender und Chef von n-tv ist es ja klar, dass Sie etwas gegen ARD und ZDF haben müssen, die machen Ihnen Konkurrenz. Ist das gerade wieder lauter werdende Klagen über die öffentlich-rechtlichen Sender daher nicht eher eine Art Ritual?Hans Demmel: Ja, es stimmt, dass ADR und ZDF uns schon lange Konkurrenz machen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, wir haben ein duales Rundfunksystem, und das hat sich im Wesentlichen auch bewährt. Deutschland hat heute sicher das beste Fernsehprogramm der Welt, ein so vielfältiges und gut gemachtes Programm im frei empfangbaren Fernsehen finden Sie sonst nirgends.

Wo ist dann das Problem?In den vergangenen beiden Jahren sind viele neue Dinge hinzugekommen, die uns als privatfinanzierte Sender nachhaltig beunruhigen und die mit dem Klein-klein von früher und "Ritualen" nichts mehr zu tun haben. Tatsächlich hat der Ausweitungswille der öffentlich-rechtlichen in alle digitalen publizistischen Wege in den vergangenen beiden Jahren massiv zugenommen, wir erleben dort ein konstantes Draufsatteln.

ARD und ZDF sagen, sie hätten nun einmal eine Entwicklungsgarantie des Bundesverfassungsgerichts und müssten sich so aufstellen, dass man sie auch in Zukunft auf allen Kanälen noch findet?Ja, und entsprechend breiten sie sich aus. Tatsächlich braucht es dringend eine komplette Bestandsaufnahme der ganzen Breite des Angebots, das ARD und ZDF mittlerweile auffahren. Ich bin nicht sicher, ob es allen so klar ist, aber die öffentlich-rechtlichen Anstalten betreiben nicht mehr nur mehr als 20 Fernsehsender, die praktisch alles abdecken und die trotzdem - anders als wir Privaten - nur noch sehr begrenzt junge Menschen erreichen. Dazu kommen inzwischen schon mehr als 70 Hörfunkprogramme, die sich zum Teil nicht einen Deut vom Angebot der Privatsender unterscheiden. Und in jüngere Zeit starten sie einen Online-Auftritt nach dem anderen. Mittlerweile sind sie bei einer dreistelligen Zahl von Netzangeboten angekommen. Ich habe mir die vollständige Liste einmal ausdrucken lassen - das waren zwölf DIN A4-Seiten!

Sie doch aber auf hohem Niveau - RTL und ProSieben Sat.1 sind profitabel, beide Gruppen ...

