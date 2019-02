Beim dänischen Insulinhersteller Novo Nordisk hat der schwache Dollar und der Preisdruck in den USA das Jahresergebnis 2018 belastet. Im Schlussquartal stand ein Nettogewinn von 8,5 Milliarden Dänische Kronen (etwa 1,14 Milliarden Euro) zu Buche. Das ist mehr als im Vergleichszeitraum 2017, doch unter der Analystenschätzung von 8,9 Milliarden Kronen (1,19 Milliarden Euro). Auch beim Umsatz blieb man leicht hinter den Erwartungen zurück. Doch der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2019 sowie die positiven Aussichten beim großen Hoffnungsträger Semaglutide sorgten letztendlich für eine positive Stimmung (vgl. "Novo Nordisk: Enttäuschende Zahlen, aber…"). Die Aktie konnte zum Wochenschluss deutliche Kursgewinne verbuchen. Positiv wurde auch die Dividendenerhöhung um rund vier Prozent auf 8,15 Kronen, was einer Rendite von 2,6 Prozent entspricht. Es ist die 21. Dividendensteigerung in Folge. Zudem wurde ein zwölfmonatiges Aktienrückkaufprogramm von bis zu 15 Milliarden Kronen angekündigt.

