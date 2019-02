New York - Die US-Börsen haben sich am Freitag nach der Bekanntgabe des US-Arbeitsmarktberichts insgesamt zögerlich entwickelt. Die Hängepartie beim Handelsstreit mit China bremste weiterhin die Risikobereitschaft, während aktuelle Zahlenvorlagen auf unterschiedliches Feedback stiessen. Die Vorzeichen in den grossen New Yorker Indizes waren denn auch nicht einheitlich.

Der Dow Jones Industrial hielt sich am Ende mit 0,26 Prozent über Wasser. Er schloss bei 25'063,89 Punkten und brachte so ein Wochenplus von 1,3 Prozent über die Ziellinie. Deutliche Kursgewinne nach Zahlen bei Ölwerten und Merck & Co sicherten ihm eine relative Stärke. Der Arbeitsmarktbericht beeinflusste die Kurse nicht eindeutig.

Bei den Technologiewerten ging es nach zwei starken Tagen hingegen abwärts: Der Nasdaq 100 fiel um 0,45 Prozent auf 6875,52 Punkte. Deutliche Kursverluste bei Amazon nach den Resultaten bremsten hier die Euphorie. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,09 Prozent auf 2706,53 Punkte zu.

Beim Handelsstreit bleibt die Lage weiter unkonkret: Auf die Gespräche an den vergangenen beiden Tagen zurückblickend war unter den Beteiligten einmal mehr von Fortschritten die Rede. Eine Einigung zeichne sich aber weiter nicht ab, gaben sich die Analysten der LBBW vorsichtig. US-Präsident Donald Trump sagte, wenn alles funktioniere, stehe ein "grossartiges Handelsabkommen" bevor.

Die US-Wirtschaft hatte im Januar deutlich mehr Arbeitsplätze ...

