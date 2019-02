Für Unternehmenskultur braucht es mehr als verbindliche Werte. Georges Bataille lehrt Manager: Es braucht auch einen Sinn für das Überflüssige, Zweckfreie, um der sinnlosen Verausgabung eine Heimat zu geben.

Es ist noch gar nicht lange her, dass der Vorstand eines sehr erfolgreichen Unternehmens beschloss, die Firma in einen integrierten Technologiekonzern zu verwandeln. Unsummen wurden in den Erwerb führender Innovationstreiber in Luft- und Raumfahrt investiert. Doch dann, der Vorstandsvorsitzende ging in Rente, und das Projekt wurde abgewickelt, mit großen Verlusten. Dafür feierte man dann mit dem drittgrößten Hersteller der Branche in den USA eine "Hochzeit im Himmel".

Sie überlebte gleichfalls den nächsten Führungswechsel nicht, was erneut mit hohen Kosten verbunden war. Das Unternehmen besann sich wieder auf seine Kernkompetenz. Mit großem Erfolg. Heute steht es vor der Herausforderung, sein Produkt in ein Smartphone mit Bewegungshardware zu verwandeln, sein Geschäftsfeld zu einem Mobilitätsangebot zu erweitern und leidenschaftlichen Autofahrern eine autonome Fortbewegungstechnik schmackhaft zu machen. Das wird zweifellos gelingen.

Aber damals, welch ein Desaster. Wie war das möglich? Besonders verwunderte der Gleichmut, mit dem die Aktionäre eine Kapitalvernichtung exorbitanten Ausmaßes gleich zweimal hintereinanderweg akzeptierten. Kein Aufschrei, keine Empörung. Alles ging relativ unaufgeregt vonstatten. Die Öffentlichkeit spottete über die Selbsttäuschungen eines arroganten Managements, es gab ein wenig fachliche Kritik, aber das war's auch schon. Wie passen die Kapitalvernichtung und dieser unerschütterliche Gleichmut zusammen?

Und was war der Grund für den Exzess? Profitmaximierung, Absicherung von Wettbewerbsvorteilen, Ausweitung der Marktmacht? Das wären klassische Motive. Wenn hinter den unternehmerischen Entscheidungen aus Verlustängsten gespeister Expansionseifer gestanden hatte, wäre das eine Erklärung. Aber das besagte Unternehmen hat ja durch die Rückkehr zu seinen Wurzeln (sich selbst) bewiesen, dass die Sorge unbegründet war und es sehr gut alleine zurechtkommt.Was also, wenn es für derartige kostspielige Fehlentscheidungen einen ganz anderen Grund gibt - eine Art irrationale Notwendigkeit, akkumulierten Reichtum ab und an zu verschwenden? Immer wieder wird, ob aus Versehen oder mit Absicht, in kleinerem und größerem Ausmaß mit dem Gebot der Selbsterhaltung gebrochen und der Fortbestand eines Unternehmens, einer Abteilung oder eines Projektes aufs Spiel gesetzt. Aber warum? Muss das sein, um wieder Dynamik ins Unternehmen zu bringen, um die Köpfe wieder frei zu bekommen, um sich aus der Tretmühle der Selbstbehauptung auf den Märkten zu lösen? In diese Richtung zu denken - das erklärte auch den Gleichmut.

Hinterher sind alle immer schlauer. Doch welcher Manager würde sich das Programm, sein Unternehmen vorübergehend ...

