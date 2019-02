Ungarn blockiert die Zusammenarbeit zwischen der EU und arabischen und nordafrikanischen Staaten. Ein Diplomat spricht von "diplomatischem Amoklauf".

Neuer Streit in der Europäischen Union über Migration bremst die geplante engere Zusammenarbeit mit nordafrikanischen und arabischen Staaten. Ungarn habe eine gemeinsame Position der EU vor einem Außenministertreffen mit der Arabischen Liga am Montag blockiert, hieß es am Samstag aus Diplomatenkreisen in Brüssel. Im Kreis der übrigen EU-Länder habe Ungarn heftige Kritik ausgelöst.

"Wir sind am Freitag Zeugen eines diplomatischen Amoklaufs Ungarns geworden", sagte ein EU-Diplomat ...

