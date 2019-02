40 Prozent der jungen Deutschen wissen wenig oder nichts mit "Auschwitz" anzufangen. Aber Hauptsache, wir einigen uns endlich auf den Digitalpakt. Ein paar Anmerkungen zum Bildungsauftrag.

In der vergangenen Woche wurde des Tages der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz gedacht: Die Rote Armee erreichte am 27. Januar 1945 den Lagerkomplex, in dem die Nationalsozialisten bis zu 1,5 Millionen Menschen, die meisten davon Juden, interniert, herabgewürdigt, gefoltert und systematisch umgebracht haben. Der Name "Auschwitz" ist in der Nachkriegszeit zum Synonym für den industriell betriebenen Völkermord geworden, für den Holocaust, die Shoah - für die Singularität eines ethnisch-rassistischen Menschheitsverbrechens: Seit 1996 ist der 27. Januar in Deutschland und seit 2005 weltweit ein Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus.

Mit einiger Verwunderung und ungläubigem Staunen hat man daher in dieser Woche auch erfahren, dass vier von zehn Deutschen im Alter zwischen 18 und 34 Jahren "wenig" oder "gar nichts" über die Judenverfolgung und -vernichtung unter den Nazis vor und während des Zweiten Weltkriegs wissen. Die entsprechende Studie des Marktforschungsinstituts ComRes im Auftrag des US-Fernsehsenders CNN stammt bereits aus dem November 2018 - aber erst jetzt wurden ihre Befunde etwas breiter diskutiert. Und ein Fernsehsender machte die Probe aufs Exempel, befragte ein paar junge Erwachsene - und siehe da: Manche hatten zu "Auschwitz" tatsächlich kaum etwas zu sagen - liegt ja auch schon ein bisschen zurück. Und als Unterrichtsstoff sei das Thema auch ganz schön "trocken" gewesen. Wirklich gepackt, sagten einige, habe sie die jüngere Geschichte ihres Landes, wenn überhaupt, nur in der Begegnung mit Zeitzeugen.

Das ist bestürzend und alarmierend. Bestürzend: Die mangelnde Kenntnis von "Auschwitz" in einem Land, das (zu Recht) viel auf seine Erinnerungskultur hält. Vielleicht sollten Kulturpolitiker mal etwas weniger von iPads, neuen Schulfächern (Wirtschaft! Informatik!) und funktionsintelligenten, notenglänzend-wettbewerbsfähigen Schülern träumen und mal wieder mehr in Kreide, Matritzen, Landkarten und Geodreiecke investieren, vor allem aber in das pädagogische (Erzähl- und Vermittlungs-)Vermögen der Lehrer und in eine Allgemeinbildung der Jugendlichen, die diesen Namen auch verdient.

Denn alarmierend ist: Dass das Empathievermögen nicht nur vieler junger Erwachsener an den Grenzen der eigenen Facebook-Welt Halt macht, sich auf spontan hingedäumeltes Mitgefühl nach Katastrophen, Terroranschlägen und Prominenztodesfällen beschränkt - oder sich zutiefst gefühlig auf das Größte, Fernste, Billigste, das Unerreichbare, ...

