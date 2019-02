Die kleinen Fluggesellschaften geraten zunehmend unter Druck.

Die kleinen Fluggesellschaften in Europa geraten zunehmend unter Druck - sowohl die, die als Privat-Unternehmen gegründet wurden, als auch diejenigen, die früher als Staats-Unternehmen fungierten (zum Beispiel die Air Serbia) und aus EU-wettbewerbsrechtlichen Gründen nicht mehr subventioniert werden dürfen. Der Airline-Berater und ehemalige Boeing-Pressesprecher Heinrich Großbongardt (Hamburg) sagte den Deutschen Wirtschaftsnachrichten: "Das Fluggeschäft ist brutal skalengetrieben - im Grunde benötigt eine Airline eine Flottengröße von mindestens 100 Flugzeugen. Doch das ist bei den meisten kleinen Playern nicht der Fall - viele von ihnen verfügen noch nicht einmal über 50. Mit einer so geringen Stückzahl kann man auch keine ausreichenden Reserven an Maschinen vorhalten, was jedoch notwendig ist, weil immer wieder Teile ausfallen, zum Beispiel eine Hydraulikpumpe oder eine elektrische Komponente - ein Flugzeug ist nun mal ein technisch sehr komplexes ...

