Vorstände und Aufsichtsräte sollten sich am Unternehmen beteiligen und Folgen ihrer Entscheidungen auf dem eigenen Konto spüren.

Aktien sind keine Spekulationspapiere, sondern Anlagen von Investoren, die Unternehmen langfristig als Kapitalgeber begleiten. Unser Unternehmen ist aus einem Aktienclub entstanden, dessen Mitglieder mit kleinen Summen, die sie in Aktien investierten, gute Ergebnisse erzielten. Und sie haben sich schon damals für ihre Sache eingesetzt. So haben wir uns bei einem Unternehmen, in das wir investiert waren, erfolgreich gegen einen Großaktionär gewehrt, der das Unternehmen auf Kosten anderer Aktionäre ausplündern wollte. Diesen Geist, aktiv Verantwortung für die Unternehmen zu übernehmen, in die man investiert ist, haben wir uns auch als Treuhänder eines Milliardenvermögens bewahrt. Aber wir vermissen diesen Geist manchmal bei Vorständen und Aufsichtsräten. Deshalb fordern wir, dass Vorstände und auch die sie kontrollierenden Aufsichtsräte in den Unternehmen stärker als Miteigentümer handeln.

Sie sollten mit eigenem Geld signifikant in Aktien ihres Unternehmens investiert sein und damit vom wirtschaftlichen Erfolg motiviert werden - und den Misserfolg im eigenen Portemonnaie spüren. Das klingt selbstverständlich, ist es aber noch lange nicht. Immer wieder frage ich mich, was Vorstände zu Entscheidungen treibt, die langfristig fatal für alle Aktionäre sind. Die Antwort ist meist ganz einfach: Wenn sie Fehler machen, schmerzt sie das nicht persönlich. Sie haben kein "Skin in the game", sie setzen finanziell wenig aufs Spiel. Deshalb denken und handeln sie anders, als Eigentümer dies tun würden. Sie haben nicht die Interessen der Aktionäre und als Erfolgsmaßstab den langfristigen Cashflow ...

