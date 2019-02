In den letzten Jahren schien Apple (WKN:865985) unbesiegbar. Sicherlich gab es anhaltende Bedenken, dass sich der Verkauf des iPhones verlangsamen würde, aber der Umsatz stieg weiter an, nicht zuletzt aufgrund einer scheinbar endlosen Reihe von Preiserhöhungen für das Vorzeigemodell. Doch vor Kurzem ist die Nachfrage dennoch eingebrochen. Eine Kombination aus zunehmender Sättigung des Smartphone-Marktes, verlangsamtem Wachstums in China und mangelnder Akzeptanz des neuesten Modells zwang Apple dazu, ...

