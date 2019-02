Herzlichen Glückwunsch! Die Entscheidung zu investieren ist also gefallen. Es erscheint vielleicht nur wie ein kleiner Schritt, aber in ein paar Jahrzehnten wird man zurückschauen und verstehen, wie wichtig dieser Moment für die finanzielle Zukunft gewesen ist. Aber die ersten Schritte können einen schon zweifeln lassen: Welche Aktien sollte man kaufen? Wie kann man sich sicher sein, dass man kein Geld dabei verliert? Wie entscheidet man, dass es an der Zeit ist zu verkaufen? Wir haben hier alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...