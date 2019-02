Im Rahmen der aktuellen Berichtssaison hat nun der Diabetesspezialist Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) seine Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal sowie das Gesamtjahr 2018 vorgelegt. Und wie die relativ verhaltene bis leicht positive Reaktion der Anleger am vergangenen Freitag zeigte, dürften die Anleger mit dem Zahlenwerk insgesamt sehr zufrieden gewesen sein. Lass uns daher einen Foolishen Blick auf das Zahlenwerk riskieren und überlegen, was bei den Dänen in Zukunft wichtig werden dürfte. Zahlen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...